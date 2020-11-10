«Аталанта» отреагировала на успехи российского полузащитника Алексея Миранчука, который перешел в итальянский клуб из «Локомотива» в сентябре 2020 года.

Миранчук уже отметился забитыми мячами в Лиге чемпионов и Серии А. Он дебютировал за новый клуб в игре ЛЧ против «Мидтьюлланна» и поучаствовал в разгроме (игра завершилась со счетом 4:0), а 8 ноября впервые вышел в Серии А против «Интера», сравнял счет и спас для команды ничью.