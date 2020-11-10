«Аталанта» отреагировала на успехи российского полузащитника Алексея Миранчука, который перешел в итальянский клуб из «Локомотива» в сентябре 2020 года.

«Мастер дебютов», – говорится в твиттере «Аталанты». Также к посту прикреплено фото 25-летнего Алексея.

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Миранчук уже отметился забитыми мячами в Лиге чемпионов и Серии А. Он дебютировал за новый клуб в игре ЛЧ против «Мидтьюлланна» и поучаствовал в разгроме (игра завершилась со счетом 4:0), а 8 ноября впервые вышел в Серии А против «Интера», сравнял счет и спас для команды ничью.

Нельзя не упомянуть и милоту с братьями Миранчуками – недавно Алексей и Антон воссоединились в сборной России.

  • Дебют Алексея за «Аталанту» был отложен из-за травмы.
  • Сборная России 12 ноября проведет контрольный матч с Молдовой, а 15-го и 18-го числа сыграет матчи Лиги наций против Турции и Сербии.

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