«Миранчук – выдающийся игрок с отличным набором качеств, но ему помешали травмы. Мы надеемся, что сумеем лучше встроить его в наши схемы после паузы на матчи сборных», – слова Джанпьеро Гасперини звучат как плагиат на любой комментарий Леонардо Жардима о дебюте Александра Головина в «Монако». Хавов многое объединяет – позиция, возраст, высокие ожидания. Они даже не умещаются в состав сборной, потому что дублируют функции друг друга. Александр уехал в Европу на два года раньше Алексея, что позволяет спрогнозировать дальнейший путь Миранчука, ведь в трансферах лидеров национальной командытоже много общего.

Несмотря на яркий дебют, Миранчук завалит первый сезон в «Аталанте», как и Головин в «Монако». Об этом говорят несколько факторов, которые объединяют футболистов – здоровье, состояние команды, личность тренера и особенности адаптации.

Футбол 🇷🇺 Черчесов назвал состав сборной России на матчи Лиги наций. Миранчук, Заболотный и другие 02/11/2020 В 14:24

Алексей Миранчук, «Аталанта» Фото: Getty Images

Оба футболиста начали еврокарьеру с больницы. Александр повредил голеностоп через три дня после первой тренировки в «Монако» и вылетел на месяц. Леша травмировал бедро в августе и вылечился лишь в середине октября. «Алексей отлично дебютировал, но пока он тот игрок, который выйдет на поле во время матча. Руслан Малиновский в лучшей форме, он готов играть», – объяснял Гасперини в конце октября. И это продиктовано не капризами тренера, а положением команды.

Как и «Монако» перед покупкой Головина, «Аталанта» высоко запрыгнула в прошлом сезоне: третье место в Серии А и четвертьфинал Лиги чемпионов. Тактику Джанпьеро с тремя защитниками раньше называли чушью, а теперь ее переняли «Интер», «Рома», «Ювентус», «Лацио» и другие итальянские клубы – против «Аталанты» научились играть в атаке. Сейчас бергамаски – самый пропускающий из первых 16 клубов чемпионата (14 голов за семь встреч). При этом у Гасперини все отлажено в атаке: его команда – самая забивающая в Серии А (18 мячей). Так что коуч просто не трогает то, что и так в порядке, не внедряет Миранчука, а занимается обороной. До нового года остается полтора месяца – почти вся первая половина сезона для Алексея ушла на лечение и ожидание. Похожие проблемы были и у «Монако» два года назад: распродажа лидеров привела к разладу в игре. Пока Жардим и Анри ковырялись с обороной, страдала атака, и внедрение Головина откладывалось.

Александр Головин Фото: Getty Images

Важнейший фактор – адаптация. На нее уйдет вторая половина сезона или большая ее часть. Миранчук уже переживает обычные для иммигрантов стадии обустройства на новом месте. Всего их четыре. Первая – туристическая, когда человек испытывает счастье от новизны обстановки. Вторая стадия – пора разочарований, когда приезжий теряет розовые очки и видит реальность со всеми проблемами: недоверие тренера, языковой барьер (ни Головин, ни Миранчук не учили французский или итальянский), давление медиа, болельщиков и собственных ожиданий.

Следующий этап интеграции в новое общество связан как раз с ностальгией по родине и утратой веры в себя. Многие русские игроки вроде Жиркова, Билялетдинова и Каряки останавливались на этой стадии и возвращались в Россию. Это период кризиса, у Головина тоже был такой во второй половине дебютного сезона – обилие карточек и дисквалификаций, недоверие Анри и слабая результативность. И у Миранчука он будет. Но любой кризис всегда заканчивается. Наступает финальный этап – адаптации и бикультурализма, когда проблемы постепенно решаются, а затем человек раскрывается в новом обществе и становится его частью.

В хороших условиях весь процесс занимает примерно год. Второй сезон для Головина стал прорывным. Александр закончил чемпионат на третьем месте в клубе по сыгранным матчам (25), четвертым по минутам на поле (2069) и в качестве самого острого игрока «Монако» (1,9 обостряющих паса за игру). Он системообразующий игрок, каким привык быть в ЦСКА. И пиар-служба монегасков относится к нему как к звезде: все презентации формы, программ абонементов, благотворительности и акций по борьбе с коронавирусом сопровождает изображение Головина рядом с Бен Йеддером, Фабрегасом и Мартиншем. Это будущее, которое ждет Миранчука, если он пройдет первый сезон и не сломается.

Александр Головин и Алексей Миранчук, Россия – Белоруссия Фото: Eurosport

Как и Жардим, коуч «Аталанты» Гасперини лично хотел купить русского хава. Но травмы, проблемы нового клуба, подход тренеров и естественная адаптация снова зарифмовали карьеры Миранчука и Головина. Первый сезон Алексей потратит на притирку, а во втором станет звездой «Аталанты», как Александр в «Монако». Но дальше есть опасность: на третий год во Франции Головин перестал прогрессировать– снова травмировался и не играет уже больше двух месяцев. Стагнация – главное, что может помешать обоим полузащитникам вырасти в топ-игроков европейского уровня. Но если Алексей Миранчук сделает правильные выводы из пути русского монегаска, сборная получит связку топовых полузащитников-легионеров на семь-восемь лет вперед.

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