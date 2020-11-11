«Ювентус» и «ПСЖ» могут обменяться топ-игроками – Криштиану Роналду отправится в Париж, а Неймар – в Турин.

Такую перестановку предполагает журналист Танкреди Палмьери в колонке на Tuttomercatoweb. «Юве» планирует избавиться от 35-летнего Роналду, чтобы отбить часть затрат на его приобретение: после перезаключения контракта с Пауло Дибалой и рассрочкой выплат по Деяну Кулушевски и Федерико Кьезе у клуба нет возможностей предложить новый контракт Криштиану. Финансовые трудности начались у туринцев из-за пандемии коронавируса.

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Палмери пишет, что незатратным вариантом будет обмен – контракт Неймара с «ПСЖ» также истекает в 2022 году, и бразилец тоже не спешит продлевать соглашение.

  • Роналду перешел в «Юве» из «Реала» летом 2018 года за 100 миллионов евро.
  • «ПСЖ» годом ранее заплатил «Барселоне» за Неймара 222 миллиона.

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