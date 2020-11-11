Гражданская жена нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала подписчикам, как эффективно тренировать ягодичные мышцы.

Девушка выложила в сторис инстаграма видео, как она занимается приседаниями с гирей в личном спортзале. Судя по формам, Джорджина находится в такой же отличной форме, как и ее возлюбленный.

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  • В 2017 году Джорджина родила Криштиану дочку, которую назвали Аланой Мартиной.
  • По данным испанских медиа, в сентябре 2020-го Роналду сделал девушке предложение, на которое она ответила согласием.

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