Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук стал четвертым в списке лучших игроков 7-го тура Серии А по версии Instat.

Матч против «Интера» стал для Миранчука дебютным в чемпионате Италии, он вышел на поле на 59-й минуте. За полчаса отведенного времени Алексей забил, создал два голевых момента, отдал 16 точных передач (94%), совершил две успешные обводки и 2 отбора.

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В топе Instat Миранчука обошли лишь полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли и защитник «Аталанты» Кристиан Ромеро.

  • Миранчук был признан лучшим игроком матча «Аталанта» – «Интер» по версии Who Scored.
  • Матч завершился вничью (1:1). На счету Алексея два гола меньше чем за 45 минут выступлений за «Аталанту».

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