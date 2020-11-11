Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук стал четвертым в списке лучших игроков 7-го тура Серии А по версии Instat.
Матч против «Интера» стал для Миранчука дебютным в чемпионате Италии, он вышел на поле на 59-й минуте. За полчаса отведенного времени Алексей забил, создал два голевых момента, отдал 16 точных передач (94%), совершил две успешные обводки и 2 отбора.
В топе Instat Миранчука обошли лишь полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян, полузащитник «Сассуоло» Мануэль Локателли и защитник «Аталанты» Кристиан Ромеро.
- Миранчук был признан лучшим игроком матча «Аталанта» – «Интер» по версии Who Scored.
- Матч завершился вничью (1:1). На счету Алексея два гола меньше чем за 45 минут выступлений за «Аталанту».