Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук стал четвертым в списке лучших игроков 7-го тура Серии А по версии Instat.

Матч против «Интера» стал для Миранчука дебютным в чемпионате Италии, он вышел на поле на 59-й минуте. За полчаса отведенного времени Алексей забил, создал два голевых момента, отдал 16 точных передач (94%), совершил две успешные обводки и 2 отбора.