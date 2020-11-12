В твиттере завирусилось видео с матча Серии A между «Сассуоло» и «Лацио»: на нем девушка хочет затянуться сигаретой, но вдруг видит, что ее снимает оператор, и быстренько прячет улики.
В этом сезоне «Сассуоло» и «Лацио» еще не встречались – скорее всего, забавный эпизод произошел в марте 2015 года, когда команда Стефано Пиоли (он тогда тренировал римлян) выиграла у «черно-зеленых» Эусебио ди Франческо со счетом 3:0. Видео на данный момент собрало более четверти миллиона просмотров.
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- В турнирной таблице Серии A сезона-2020/21 «Лацио» занимает девятую строчку, «Сассуоло» – вторую.
- «Лацио» – соперник «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов. В третьем туре римляне сыграли с зенитовцами вничью в Санкт-Петербурге (1:1).
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