В твиттере завирусилось видео с матча Серии A между «Сассуоло» и «Лацио»: на нем девушка хочет затянуться сигаретой, но вдруг видит, что ее снимает оператор, и быстренько прячет улики.

В этом сезоне «Сассуоло» и «Лацио» еще не встречались – скорее всего, забавный эпизод произошел в марте 2015 года, когда команда Стефано Пиоли (он тогда тренировал римлян) выиграла у «черно-зеленых» Эусебио ди Франческо со счетом 3:0. Видео на данный момент собрало более четверти миллиона просмотров.