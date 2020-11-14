Восьмикратный олимпийский чемпион и неоднократный рекордсмен мира в легкоатлетическом спринте Усэйн Болт заявил, что в данный момент нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обогнал бы его на стометровке.
«Криштиану бы победил, заявляю со всей уверенностью. Он все еще в деле, и я считаю его суперспортсменом. Он всегда в топе своего спорта. Он усердно работает каждый день и всегда сосредоточен. Думаю, сейчас он быстрее меня», – цитирует 34-летнего Болта Marca.
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- Ямайский легкоатлет после завершения карьеры выступал в товарищеских матчах за австралийскую футбольную команду «Сентрал Кост Маринерс».
- Роналду играет за «Ювентус» с лета 2018 года.
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