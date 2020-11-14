Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не вернется в «Манчестер Юнайтед».

Первоначальные слухи опровергает издание Manchester Evening News. По информации источника, клуб не устраивает слишком дорогая трансферная стоимость 35-летнего форварда и его зарплатные требования.