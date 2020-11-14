Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не вернется в «Манчестер Юнайтед».
Первоначальные слухи опровергает издание Manchester Evening News. По информации источника, клуб не устраивает слишком дорогая трансферная стоимость 35-летнего форварда и его зарплатные требования.
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- Роналду перешел в «Юве» из «Реала» летом 2018 года за 100 миллионов евро.
- В октябре Криштиану пропустил несколько матчей из-за коронавируса, а 8 ноября получил повреждение в матче с «Лацио» (1:1).
- Португалец выступал за «МЮ» в 2003-2009 годах. С манкунианским клубом он выиграл 9 титулов, включая Лигу чемпионов.
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