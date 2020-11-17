«Я уже считаю его трансфер очень ценным. Вот увидите, в кого он превратится через несколько месяцев после выступлений под руководством Джанпьеро Гасперини. Миранчук обладает харизмой великого игрока. Лишь у немногих игроков такая же левая нога, как у него. Он – чемпион», – заявил Адани в интервью L'Eco di Bergamo.