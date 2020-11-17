Бывший защитник «Интера» и сборной Италии Даниэле Адани высказался о полузащитнике «Аталанты» Алексее Миранчуке. Российский полузащитник забил в дебютном матче Серии А в ворота «нерадзурри» и принес бергамаскам ничью (1:1).
«Я уже считаю его трансфер очень ценным. Вот увидите, в кого он превратится через несколько месяцев после выступлений под руководством Джанпьеро Гасперини. Миранчук обладает харизмой великого игрока. Лишь у немногих игроков такая же левая нога, как у него. Он – чемпион», – заявил Адани в интервью L'Eco di Bergamo.
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- Миранчук перебрался в «Аталанту» из «Локомотива» за 14,5 млн евро осенью 2020 года.
- Алексей провел 2 неполных матча за клуб (41 минуту) и забил два мяча – «Интеру» в Серии А и «Мидтьюлланну» в ЛЧ.
- 46-летний Адани выступал за «Интер», «Лацио», «Фиорентину» и другие итальянские клубы. Сейчас он работает комментатором на Sky.
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