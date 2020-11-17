Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, вероятно, продлит соглашение с клубом еще на год. Действующий контракт рассчитан до конца сезона-2020/21.

По данным La Gazzetta dello Sport, форвард рассчитывает поиграть с «россонери» в Лиге чемпионов. На момент окончания контракта, если он будет переподписан, Ибрагимовичу почти исполнится 41 год.