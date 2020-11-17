Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, вероятно, продлит соглашение с клубом еще на год. Действующий контракт рассчитан до конца сезона-2020/21.
По данным La Gazzetta dello Sport, форвард рассчитывает поиграть с «россонери» в Лиге чемпионов. На момент окончания контракта, если он будет переподписан, Ибрагимовичу почти исполнится 41 год.
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- «Милан» лидирует в чемпионате Италии. В семи матчах клуб набрал 17 очков.
- 39-летний Ибра забил 8 мячей (+1 ассист) и идет первым в списке бомбардиров турнира.
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