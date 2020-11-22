Marca утверждает, что такая мысль появилась у 35-летнего португальца 1 марта, когда он присутствовал на трибунах «Сантьяго Бернабеу» во время матча с «Барселоной». Тогда же Криштиану поговорил с президентом «Реала» Флорентино Пересом, уже зная, что «Ювентус» надеется разгрузить зарплатную ведомость из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса.