Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может вернуться в «Реал».
Marca утверждает, что такая мысль появилась у 35-летнего португальца 1 марта, когда он присутствовал на трибунах «Сантьяго Бернабеу» во время матча с «Барселоной». Тогда же Криштиану поговорил с президентом «Реала» Флорентино Пересом, уже зная, что «Ювентус» надеется разгрузить зарплатную ведомость из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса.
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У «Реала» оказались схожие проблемы – возвращению Роналду препятствуют его большие финансовые требования.
- Статистика Криша в сезоне-2020/21 – 8+1 в пяти матчах.
- Он выступал за «Реал» в 2009-2018 годах и ушел в «Юве» летом 2018-го.
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