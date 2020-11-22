Генеральный директор «Аталанты» Умберто Марино считает, что главный тренер Джанпьеро Гасперини доверяет российскому полузащитнику Алексею Миранчуку, несмотря на небольшую игровую практику.
«Безусловно, тренер знает лучше нас, какова динамика футболистов и как они работают на тренировках. У Миранчука будет время в следующих матчах – он пользуется доверием тренера и клуба. Сейчас мы должны использовать игроков особенно внимательно, потому что у нас будет много игр за короткое время», – цитирует Марино CalcioNews24 со ссылкой на Sky Sport.
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- 25-летний Миранчук перешел в «Аталанту» из «Локомотива» в конце августа за 14,5 миллиона евро.
- Алексей забил за новый клуб два мяча – в Лиге чемпионов и Серии А. Оба раза он выходил на замену.
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