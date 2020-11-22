«Безусловно, тренер знает лучше нас, какова динамика футболистов и как они работают на тренировках. У Миранчука будет время в следующих матчах – он пользуется доверием тренера и клуба. Сейчас мы должны использовать игроков особенно внимательно, потому что у нас будет много игр за короткое время», – цитирует Марино CalcioNews24 со ссылкой на Sky Sport.