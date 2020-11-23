Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не покинет клуб в ближайшее время, несмотря на сообщения различных источников о желании «бьянконери» расстаться с форвардом.
Агент португальца Жорже Мендеш заявил, что Роналду планирует выступать за «Ювентус» до конца контракта – то есть до лета 2022 года. К тому моменту Криштиану исполнится 37 лет.
Чемпионат Италии
Роналду думает о возвращении в «Реал» (Marca)
- На счету Роналду 8 голов и 1 ассист в 6 матчах сезона.
- Португальцу осталось забить 7 мячей, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории сборных.
Лига наций
Рекордсмен мира по голам за сборную прокомментировал претензии Роналду на его достижение
MLS
Игуаин не включил Месси и Роналду в топ-3 лучших игроков на данный момент