Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не покинет клуб в ближайшее время, несмотря на сообщения различных источников о желании «бьянконери» расстаться с форвардом.

Агент португальца Жорже Мендеш заявил, что Роналду планирует выступать за «Ювентус» до конца контракта – то есть до лета 2022 года. К тому моменту Криштиану исполнится 37 лет.