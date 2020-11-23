«Кто дал EA Sports разрешение использовать мое имя и образ? FIFPro? Не знал, что я член FIFPro. Если да, то меня добавили туда без моего ведома каким-то странным образом. Я определенно никогда не позволял ФИФА или FIFPro зарабатывать деньги, используя меня.