Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович недоволен своим появлением в видеоигре FIFA 21.
«Кто дал EA Sports разрешение использовать мое имя и образ? FIFPro? Не знал, что я член FIFPro. Если да, то меня добавили туда без моего ведома каким-то странным образом. Я определенно никогда не позволял ФИФА или FIFPro зарабатывать деньги, используя меня.
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Все эти годы кто-то получает прибыль на моем имени и образе без каких-либо соглашений. Пришло время для расследования», – написал 39-летний Златан.
- FIFPro – международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов.
- В FIFA 20 нет «Ювентуса» – клуб партнерствует с PES.
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