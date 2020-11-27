Подруга нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес выложила свежую фотографию в инстаграм.

Девушка лежит в каюте частной яхты, за окном видно море или океан. Джорджина – в сером полупрозрачном боди, на ногах – меховые тапочки Louis Vuitton. Также рядом с невестой футболиста лежит косметичка в цветах LV.

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Она рекламирует один из интернет-магазинов, вместе с Родригес в инстаграме бренда замечена модель с витилиго Винни Харлоу.

Также в сторис Джорджины появилась реклама другого магазина. На кадрах подруга Криша в лифте позирует в красном спортивном костюме и кофте с капюшоном. В следующем посте испанка в черной шапке поставила кроссовок на поручень лифта и обещает скидку по промокоду.

Родригес встречается с Криштиану Роналду с 2016 года. Бывшая продавщица бутика Gucci стала матерью в ноябре 2017-го и родила дочь Алану Мартину.

Помимо ребенка от Джорджины у португальца еще трое детей – 10-летний Криштиану-младший и четырехлетние близнецы Эва и Матео. Они появились в результате суррогатного материнства.

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