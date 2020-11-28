Известный режиссер Эмир Кустурица прокомментировал смерть Диего Марадоны, о котором снял документальный фильм в 2008 году.
«Не припомню такого общего траура от Аргентины до Сомали, как после смерти Марадоны. Сейчас, когда мир разделен коронавирусом, вдруг появился человек, который снова объединил нас и заставил плакать. Когда мы работали над фильмом «Марадона», у нас с Диего сразу возникла химия, мы были очень близки. Ведь мы оба дети улиц: я из Сараево, он из Буэнос-Айреса. Мы прекрасно знали, как трудно расти и выживать на окраине города.
О каком еще футболисте я расскажу в фильме? Ни о каком. Криштиану Роналду идеален, зарабатывает кучу денег, но где его личность? Какие истории он нам сможет рассказать? Никаких», – цитирует 66-летнего Кустурицу Corriere della Sera.
- Чемпион мира-1986 Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет.
- После 60-летия он перенес операцию на мозге. Марадона скончался дома, где восстанавливал силы после выписки из больницы.