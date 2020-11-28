«Не припомню такого общего траура от Аргентины до Сомали, как после смерти Марадоны. Сейчас, когда мир разделен коронавирусом, вдруг появился человек, который снова объединил нас и заставил плакать. Когда мы работали над фильмом «Марадона», у нас с Диего сразу возникла химия, мы были очень близки. Ведь мы оба дети улиц: я из Сараево, он из Буэнос-Айреса. Мы прекрасно знали, как трудно расти и выживать на окраине города.