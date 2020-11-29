на тренировочной базе «Ромы» обнаружили 20 снарядов со времен Второй мировой войны.

«Что ж, такое не происходит не каждый день... Большое спасибо итальянской армии и команде по разминированию. На этой неделе они благополучно и успешно убрали с территории тренировочного центра несколько снарядов времен Второй мировой», – говорится в заявлении «Ромы».

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Сообщается, что на снаряды наткнулись при подготовке территории базы к появлению новых тренировочных полей.

  • В разгар девятого тура Серии А «Рома» идет на четвертом месте.

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