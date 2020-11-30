Инфлюенсер Джорджина Родригес выложила новый пост в инстаграм.

Невеста нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду прорекламировала в соцсети бренд одежды для йоги.

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Родригес в красном топе сидит на коленях в красных спортивных штанах и делает завораживающие движения ягодицами. В руках у подруги Роналду красная роза. Она зациклила ролик, который и так длится примерно полсекунды, и получилось видео, которым можно вводить в состояние гипноза.

«У компании никогда не бывает скидок, и теперь все на сайте стоит на 20% дешевле», – подписала пост Джорджина.

Примерно за два дня видео посмотрели 8,3 миллиона раз на момент написания новости. Всего у испанской модели в инстаграме 21,9 миллиона подписчиков.

Родригес встречается с Криштиану Роналду с 2016 года. Бывшая продавщица бутика Gucci стала матерью в ноябре 2017-го и родила дочь Алану Мартину.

Помимо ребенка от Джорджины у португальца еще трое детей – 10-летний Криштиану-младший и четырехлетние близнецы Эва и Матео. Они появились в результате суррогатного материнства.

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