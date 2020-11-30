В раздевалке туринского «Ювентуса» наметился внутренний разлад.
Футболисты недовольны методами управления командой главного тренера Андреа Пирло. Игрокам не нравится, что Пирло не разговаривает с ними о тактике, большую часть установок доносит помощник коуча Игор Тудор. Другой ассистент Пирло Роберто Баронио подсказывает команде во время матчей из технической зоны.
Пауло Дибала и Деян Кулусевски не понимают, чего от их хочет Андреа в тактическом плане. То же самое происходит с некоторыми другими полузащитниками «Юве», особенно при игре без мяча.
В раздевалке видят большую разницу в построении средней линии и атаки по сравнению с предыдущим тренером «бьянконери» Маурицио Сарри. И подобное молчание Пирло сказывается на игре туринского клуба. Об этом сообщили источники газеты Corriere della Sera.
- После девяти туров «Ювентус» занимает в чемпионате Италии четвертое место и отстает от лидера «Милана» на шесть очков.
- «Юве» ни разу не потерпел поражение в Серии А, но потерял очки с «Ромой», «Кротоне», «Вероной», «Лацио» и «Беневенто».