В раздевалке туринского «Ювентуса» наметился внутренний разлад.

Футболисты недовольны методами управления командой главного тренера Андреа Пирло. Игрокам не нравится, что Пирло не разговаривает с ними о тактике, большую часть установок доносит помощник коуча Игор Тудор. Другой ассистент Пирло Роберто Баронио подсказывает команде во время матчей из технической зоны.

Чемпионат Италии Агент Роналду заявил, что Криш не покинет «Юве» до истечения контракта 23/11/2020 В 10:16

Пауло Дибала и Деян Кулусевски не понимают, чего от их хочет Андреа в тактическом плане. То же самое происходит с некоторыми другими полузащитниками «Юве», особенно при игре без мяча.

В раздевалке видят большую разницу в построении средней линии и атаки по сравнению с предыдущим тренером «бьянконери» Маурицио Сарри. И подобное молчание Пирло сказывается на игре туринского клуба. Об этом сообщили источники газеты Corriere della Sera.

После девяти туров «Ювентус» занимает в чемпионате Италии четвертое место и отстает от лидера «Милана» на шесть очков.

«Юве» ни разу не потерпел поражение в Серии А, но потерял очки с «Ромой», «Кротоне», «Вероной», «Лацио» и «Беневенто».

Чемпионат Италии Бендтнер рассказал, как Буффон и Пирло курили в раздевалке «Ювентуса» 16/11/2020 В 21:27