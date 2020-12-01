Узбекский нападающий Элдор Шомуродов открыл счет забитым мячам в чемпионате Италии за «Дженоа»
25-летний футболист вышел в стартовом составе «грифонов» на матч с «Пармой» и на 50-й минуте в результате удачного отскока от защитника забил единственный мяч команды.
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Гол Шомуродова не спас «Дженоа» от поражения со счетом 1:2.
- Генуэзский клуб с 5 очками занимает предпоследнее место в таблице Серии А после 9 туров.
- 25-летний Шомуродов перешел в «Дженоа» из «Ростова» в начале октября за 7,5 млн евро.
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