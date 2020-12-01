Тренер молодежного состава сборной России Егор Сорин прокомментировал решение сборной Норвегии пропустить этапы Кубка мира в Давосе и Дрездене.

«Нам, честно говоря, непонятны их действия. Если они снимаются с Давоса и Дрездена, но «Тур де Ски» вроде рассматривают, то непонятно, почему бы им сейчас не перелететь в Европу, в Давос, здесь изолироваться и тренироваться. Здесь не мегаполис, такие же маленькие городки, как у них в Норвегии. Есть возможность снять отель, жить, спокойно тренироваться, пробежать этап в Давосе. Необязательно даже ехать в Дрезден тем, кто будет в «Тур де Ски» участвовать. По нашему примеру, по примеру многих сборных. Американцы тоже будут в этой части Европы с минимальными переездами находиться. Как мне кажется, это безопаснее, чем потом лететь перед самим «Тур де Ски». В любом случае им придется, если они хотят выступать. Даже на чемпионат мира им придется лететь. Все эти вещи, которых они боятся – им все равно придется через это пройти.

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К чемпионату мира, я думаю, риск заразиться будет определенно такой же. Да, угроза большая есть, нужно очень внимательными быть. Мы стараемся минимальные переезды использовать, пытаемся как-то отделить сервис, персонал и тренеров от спортсменов. Такие меры никогда раньше не предпринимались. Я считаю, что этого достаточно для данной ситуации. Риск заболеть любой болезнью есть. Тот же самый грипп может сказаться очень сильно на всей подготовке. Грипп сезонный – можно тогда вообще никуда не выезжать и сидеть дома. Футболисты ездят, есть случаи заражения, но потом выздоравливают. Тот же самый Роналду выздоровел, и это не мешает ему после этого показывать великолепную игру и быть лучшим футболистом в мире. Для нас это странно. Но мы их не осуждаем, это их решение.

Нам их будет не хватать, как сейчас Саша Большунов сказал, что ему будет не хватать Клебо. Нам будет не хватать норвежцев, норвежек – мы хотим с ними соревноваться, хотим соревноваться с лучшими, но если такое их решение – мы его принимаем, будем тогда без них бегать. Помимо них есть сильные спортсмены и в других странах», – сказал Сорин в эксклюзивном интервью Eurosport.ru.

Также о снятии с этапов в 2020 году раздумывают шведы.

Этап Кубка мира в Давосе пройдет 12-13 декабря, в Дрездене – 19-20 декабря.

Полное интервью Егора Сорина Валерии Кукалевой:

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