Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лауреатом премии Golden Foot-2020, которая вручается за вклад в развитие футбола.
В борьбе за приз, судьба которого определяется голосованием на Goldenfoot.com, Криштиану опередил Лео Месси, Артуро Видаля, Неймара, Джорджо Кьеллини, Роберта Левандовского, Серхио Рамоса, Серхио Агуэро, Жерара Пике и Мохамеда Салаха.
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Также награду за достижения в карьере получил президент «Ювентуса» Андреа Аньелли.
- Golden Foot вручается с 2003 года. В 2019-м ее обладателем стал Лука Модрич.
- Приз может получить футболист старше 28 лет и только один раз за карьеру – это главное условие розыгрыша.
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