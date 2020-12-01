Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал лауреатом премии Golden Foot-2020, которая вручается за вклад в развитие футбола.

В борьбе за приз, судьба которого определяется голосованием на Goldenfoot.com, Криштиану опередил Лео Месси, Артуро Видаля, Неймара, Джорджо Кьеллини, Роберта Левандовского, Серхио Рамоса, Серхио Агуэро, Жерара Пике и Мохамеда Салаха.

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Также награду за достижения в карьере получил президент «Ювентуса» Андреа Аньелли.

Golden Foot вручается с 2003 года. В 2019-м ее обладателем стал Лука Модрич.

Приз может получить футболист старше 28 лет и только один раз за карьеру – это главное условие розыгрыша.

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