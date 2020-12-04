Дело по поводу коррупции вокруг получения Луисом Суаресом итальянского гражданства набирает обороты.

Ректор Университета для иностранцев в Перудже и профессора, которые принимали экзамен у уругвайского футболиста, отстранены от работы на восемь месяцев. Руководство туринского «Ювентуса» теперь официально находится под следствием.

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Луис Суарес покинул «Барселону» по окончании сезона-2019/20 и должен был усилить туринский клуб. В Перудже он сдавал экзамен на знание итальянского языка, чтобы получить паспорт Италии и не считаться в Серии А легионером, поскольку в составе «старой синьоры» не осталось места для футболистов, не являющихся гражданами стран ЕС.

«Содержание экзамена было сообщено футболисту заранее в целях обеспечения определенного экзаменационного результата по запросу «Ювентуса» и позитивного имиджа как личного, так и для университета.

Расследование также позволило нам понять, как в первые дни сентября руководство туринского клуба работало на самом высоком институциональном уровне в целях обеспечения Суареса итальянским гражданством. Это порождает новые предположения против лиц, не имеющих отношения к университету», – цитирует La Gazzetta dello Sport пресс-релиз прокураторы Перуджи.

Первоначально переход Суареса сорвался из-за того, что он в любом случае не успевал получить гражданство до закрытия трансферного окна.

В итоге уругваец остался в Испании, где теперь выступает за «Атлетико».

В 9 официальных матчах за мадридской клуб Суарес отметился 5 голами.

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