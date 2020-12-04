Несколько священнослужителей выступили против переименования стадиона «Наполи» в честь умершего Диего Марадоны.

Il Mattino сообщает, что священники написали обращение архиепископу Неаполя, в котором попросили о поддержке. Сейчас стадион называется «Сан-Паоло» – в честь святого апостола Павла. Служители католической церкви готовы на компромиссное решение и предлагают стадиону название «Сан-Паоло-Марадона».