Несколько священнослужителей выступили против переименования стадиона «Наполи» в честь умершего Диего Марадоны.
Il Mattino сообщает, что священники написали обращение архиепископу Неаполя, в котором попросили о поддержке. Сейчас стадион называется «Сан-Паоло» – в честь святого апостола Павла. Служители католической церкви готовы на компромиссное решение и предлагают стадиону название «Сан-Паоло-Марадона».
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- Диего Армандо Марадона скончался 25 ноября, ему было 60 лет. Незадолго до смерти чемпион мира 1986 года перенес операцию на мозге.
- Марадона играл за «Наполи» в 1984-1991 годах и принес «адзурри» два единственных скудетто в истории клуба.
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