Власти Неаполя официально объявили, что теперь стадион «Наполи» будет называться в честь Диего Марадоны. Это решение было принято на собрании совета с мэром Луиджи де Маджистрисом, который и предложил переименовать арену.

«Марадона олицетворяет символ искупления команды, которая в самые мрачные годы продемонстрировала, что можно встать и побеждать. Диего боролся с предрассудками и дискриминацией, которым все еще подвергались неаполитанцы на стадионах, став идолом всего города. Мы помним великого чемпиона, который скончался как сын Неаполя, который прибыл издалека, который написал нам историю и который вписан в историю города», – говорится в заявлении властей.

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Священники против переименования стадиона «Наполи» в честь Марадоны
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Против переименования выступали священники: они написали обращение архиепископу Неаполя и рассчитывали, что стадион сохранит название в честь святого апостола Павла.

  • Диего Армандо Марадона скончался 25 ноября, ему было 60 лет. Незадолго до смерти чемпион мира 1986 года перенес операцию на мозге.
  • Марадона играл за «Наполи» в 1984-1991 годах и принес «адзурри» два единственных скудетто в истории клуба.

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