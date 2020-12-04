Власти Неаполя официально объявили, что теперь стадион «Наполи» будет называться в честь Диего Марадоны. Это решение было принято на собрании совета с мэром Луиджи де Маджистрисом, который и предложил переименовать арену.

«Марадона олицетворяет символ искупления команды, которая в самые мрачные годы продемонстрировала, что можно встать и побеждать. Диего боролся с предрассудками и дискриминацией, которым все еще подвергались неаполитанцы на стадионах, став идолом всего города. Мы помним великого чемпиона, который скончался как сын Неаполя, который прибыл издалека, который написал нам историю и который вписан в историю города», – говорится в заявлении властей.