В Италии скучают без Луиса Суареса, который так и не перешел в «Ювентус». Скучают так сильно, что завели уголовное дело на университет, где он сдавал экзамен. Но профессура и ректор – не все причастные к делу. Следователи видят вину и руководства клуба. А если расследование пойдет и дальше, то пострадают не только конкретные люди, но и сам «Юве».

Суарес в «Ювентусе»? Он же в «Атлетико!

Чемпионат Италии Руководство «Юве» под следствием по делу об экзамене Суареса (La Gazzetta dello Sport) 5 ЧАСОВ НАЗАД

Да, все так. Но после трогательного расставания с «Барсой» уругваец сначала собирался стать одноклубником Криштиану Роналду. В Италии из этого перехода сделали целую мелодраму, но с грустным концом. Суаресу было необходимо итальянское гражданство, чтобы подписать контракт, так как три свободных слота для игроков не из ЕС оказались заняты. А чтобы его получить, нужно сдать экзамен на знание итальянского на категорию «B1».

В сентябре нападающий приехал в Перуджу, отвечал преподавателям по билетам, с улыбкой уехал, и болельщики уже заготовили кэш под футболки новой звезды. Но контракт клуб и игрок так и не подписали. В «Юве» объяснили это трудными бюрократическими процедурами и пожелали удачи в «Атлетико». И, казалось, в истории можно поставить точку. Итальянская прокуратура посчитала иначе. И недавно выкатила огромное расследование «дела Суареса».

«Юве» мог договориться с университетом

В пресс-релизе прокуратуры сообщается, что туринский клуб мог договориться с ректором университета о заранее подготовленных билетах для игрока. 22 сентября в учебном заведении прошли обыски, следователи собрали достаточную доказательную базу, чтобы выдвинуть обвинения против сотрудников, которые в итоге выдали игроку необходимый сертификат. В деле, по мнению следствия, замешаны несколько профессоров, ректор и два топ-менеджера университета.

«Содержание экзамена было сообщено футболисту заранее в целях обеспечения определенного экзаменационного результата по запросу «Ювентуса».

Расследование также позволило нам понять, как в первые дни сентября руководство туринского клуба работало на самом высоком институциональном уровне в целях обеспечения Суареса итальянским гражданством. Это порождает новые предположения против лиц, не имеющих отношения к университету», – цитирует La Gazzetta dello Sport пресс-релиз прокураторы Перуджи.

Андреа Аньелли, Джон Элканн и Павел Недвед Фото: Getty Images

«Ювентусу» грозит дисквалификация

Прокуратура итальянской федерации футбола не осталась в стороне. И параллельно с расследованием против университета начало свое – против «Ювентуса». Чтобы выдвинуть обвинение, достаточно доказать, что «Ювентус» знал о сговоре профессорского состава. А это, вероятно, будет сделать не очень сложно. В этом случае дело подпадет под пункт 7 статьи 32 кодекса спортивного правосудия. В нем говорится, что компании, а также их менеджеры, участники, акционеры, которые осуществляют или позволяют другим совершать действия, направленные на получение фальшивых сертификатов или документов о гражданстве, чтобы обойти правила въезда в Италию, несут за это ответственность.

Сценария два: мягкий и жесткий. Первый предусматривает штраф, запрет на занятие футбольной деятельностью на определенное время или полную дисквалификацию замешанных в деле людей. Второй касается клуба и включает наказание одним или несколькими очками в таблице; понижение на последнее место в таблице; исключение из чемпионата или любых других обязательных соревнований; запрет на регистрацию игроков максимум на два трансферных периода.

Единственный прецедент, на который можно ориентироваться — история с уругвайцем Альваро Рекобой. В 1997-м он перешел в «Интер», а через два года получил итальянский паспорт. Потом съездил в аренду в «Венецию», а после возвращения выяснилось, что полученный документ – фальшивка. Игрока забанили на год, но потом изменили приговор на четыре месяца, а на «Интер» наложили крупный штраф. Именно поэтом вероятность того, что «Ювентус» просто заплатить — высока.

Суаресу же не грозит вообще ничего, так как он не попадает под итальянскую юрисдикцию.

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