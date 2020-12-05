Экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли стал жертвой вандалов, которые повредили ему автомобиль. 30-летний нападающий пригрозил хулиганам.
«Кем бы вы ни были, вы узнаете об этом послании. Я просто скажу, что вам лучше молиться, чтобы я никогда не нашел вас. Я позабочусь о том, чтобы вас преследовали всю жизнь», – написал Марио в сторис инстаграма.
Чемпионат Италии
Куда пропал Балотелли. Он чудовищно распух, а еще его кинул агент
- Последним клубом Балотелли была «Брешиа», которая расторгла с ним контракт полгода назад.
- Марио до сих пор не нашел себе клуб.
Чемпионат Италии
Балотелли сделал предложение модели после одного месяца знакомства
Чемпионат Италии
Балотелли набил на лице татуировку со словами «Власть чернокожим»