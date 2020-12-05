«Кем бы вы ни были, вы узнаете об этом послании. Я просто скажу, что вам лучше молиться, чтобы я никогда не нашел вас. Я позабочусь о том, чтобы вас преследовали всю жизнь», – написал Марио в сторис инстаграма.