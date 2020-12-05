В ночь с пятницы на субботу популярный твиттер Footballogue полыхнул страшной новостью: «Криштиану Роналду попал в серьезную автомобильную аварию. За его жизнь борются в больнице Турина». Утром твит был удален, а руководитель Footballogue заявил, что будет проведено внутреннее расследование.

О гибели Роналду сообщают не первый раз. В 2015 году бразильский телеведущий перепутал португальца с Криштиану Араужо, 29-летним бразильским певцом, который погиб в автокатастрофе вместе со своей девушкой, возвращаясь с концерта в Итумбиаре.

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