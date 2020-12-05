Прокуратура Турина возбудила дело против Угу Авейру, брата футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Компания Mussara, которой управляет Авейру, на 500 тысяч евро заказала у компании Pegaso футболки с логотипом музея Роналду. 150 тысяч из них были выплачены посреднику.

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Позже Mussara заявила, что не выдавала разрешения на изготовление джерси и потребовала остановить производство, а уже изготовленные футболки передать компании по стоимости 4 евро за штуку для их ликвидации.

В Pegaso утверждают, что получили необходимое разрешение на производство: еще представители компании обнаружили, что произведенные джерси не были уничтожены, а в итоге продавались в музее Роналду в Фуншале за 40 евро. Pegaso подала в суд, и в отношении брата Роналду возбудили дело, соообщает La Repubblica.

Угу 45 лет. Ранее у него возникали серьезные проблемы с наркотиками и алкоголем.

В 16 лет Криш оплатил лечение брата в клинике.

Лига чемпионов УЕФА «Реал» за 3 года после ухода Роналду проиграл больше матчей в группе ЛЧ, чем за 9 лет с ним 03/12/2020 В 19:46