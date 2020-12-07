«Самый бедный город Италии купил самого дорого футболиста мира», – так шутили, когда «Наполи» провернул рекордный трансфер в 1984 году. Президент «адзурри» Коррадо Ферлайно заплатил «Барселоне» 7,6 миллиона долларов за 23-летнего Диего Марадону. Тут же возник слух, что половину суммы на сделку выделила каморра – неаполитанская мафия. На дебютной пресс-конференции журналист Аллен Шалу в лоб спросил об этом сначала самого футболиста, а затем и президента Ферлайно. Вместо ответа менеджер кивнул охранникам, которые выпроводили журналиста из зала.

Каморра контролирует всю подпольную жизнь Неаполя и распространяется далеко в Европу. Она возникла где-то между XIV–XVIII веками для защиты интересов зэков в отношениях с администрацией тюрем. Постепенно каморра разрослась, раздробилась на множество группировок, каждая из которых управляется доном. По данным The Economist, сейчас существует 115 кланов, объединяющих в среднем по 500 человек каждый.

Чемпионат Италии 🏟️ Стадион «Наполи» официально получил имя Марадоны 04/12/2020 В 18:24

Diego Maradona avec le Napoli, en 1985. Фото: Getty Images

Каморра занимается как легальным бизнесом, вроде ресторанного или строительного, так и диким криминалом: торговлей людьми, рэкетом, заказными убийствами. Но главный доход приносят две ветки: наркотрафик, который каморра контролирует во всей Европе, и проституция. Именно в этом мафия сошлась с Марадоной. Криминальные боссы, как и все жители города, обожали Армандо и одаривали легенду чем могли. По словам одного из хозяев борделей Феличе Пиццы, у Диего было 12 тысяч женщин за семь лет в Неаполя – по пять за день в среднем. Марадона подружился со многими лидерами кланов, и те наперебой звали его на свои вечеринки, угощали кокаином и подводили девушек – присутствие Армандо на тусовке сразу же повышало ее значимость и авторитет дона.

Диего платил добром за добро: в 1987-м аргентинец притащил команду к первому скудетто в истории «Наполи». Но тут случилось кое-что непредвиденное. Каморра, кроме всего прочего, владеет тотонеро – огромным букмекерским бизнесом. В те годы ставки делали исключительно через нелегальные структуры, и неаполитанская мафия гордилась, что справедливо выплачивает все выигрыши и забирает проигрыши. Поэтому победа «Наполи» вынудила мафию заплатить такие огромные деньги по ставкам с высоким коэффициентам, что газеты Италии выходили с заголовками: «Чемпионство «Наполи» не по карману каморре».

Диего Марадона в «Наполи», 1986 год Фото: Getty Images

Через год сложилась ситуация еще хуже: после первого скудетто «Наполи» понесся ко второму, и за пять туров до конца «адзурри» шли с двумя победами форы и четырьмя очками в запасе (тогда за победу давали два очка). На титул «Наполи» итальянские болельщики зарядили 15 млн долларов с коэффициентом 13, что в случае победы обернулось для тоттонеро убытком в 202 мульта. По современным меркам это 500 млн долларов.

И тут началось странное. Сначала бандиты дважды напали на лидера «Наполи» Сальваторе Баньи: ограбили его дом, а затем подкараулили и избили. Позже добрались до святого: машину Марадоны, с которого сдували пылинки, ограбили и сожгли на парковке. На фоне этого «Наполи» уступил «Ювентусу», сыграл вничью с «Вероной», а затем слил оставшиеся матчи – чемпионом стал «Милан» Сильвио Берлускони.

После этого из «Наполи» уехали лидеры Гарелла, Баньи и Джордано, а Марадону вызвали на допрос в полицию. Прямо перед встречей с детективами Диего снова ограбили: из его банковской ячейки вытащили три пары дорогущих часов и супертрофей – награду лучшего игрока чемпионата мира-1986, мяч сделанный из чистого золота. На допросе Марадона не рассказал ничего ни об одной из бесчисленных тусовок каморры, на которых он отжигал с белым носом и зрачками-блюдцами.

После этого он обратился к мафиозо Сальваторе Ло Руссо – младшему брату одного из донов. В 2011-м, когда Сальваторе арестовали, он рассказал, чем закончилась история. «Я попытался забрать его «Золотой мяч» с чемпионата мира у другого клана, который его похитил. Но это было невозможно – они переплавили его в слитки. Я опоздал всего на несколько часов. Но я вернул Марадоне четыре пары часов, которые у него украли. Но одни оказались не его, и он вернул их», – поведал гангстер.

По другой версии, каморра вынудила «Наполи» и Марадону слить скудетто, потому что его для «Милана» купил Сильвио Берлускони. Об этом рассказал драгдиллер Розарио Вильоне, который снабжал футболистов Неаполя кокаином. Якобы они нажаловались ему на президента клуба Ферлаино, который продал титул за дом в элитном районе Милана. «Это такой бред, что я даже не буду его опровергать», – сказал на это Сильвио.

Сильвио Берлускони Фото: Eurosport

Последний слив полиция получила от бывшего водителя и телохранителя Марадоны Пьетро Пульезе, который, естественно, работал на каморру. Пульезе рассказал, как доставлял Марадоне трехкилограммовые пакеты кокаина прямо из аэропорта, получая за это чуть больше миллиона долларов. Кроме того, охранник признался, что убил пять человек и сдал 15 гангстеров, в том числе агента Армандо Гильермо Копполу.

Был ли Марадона связан с итальянской мафией? Несомненно. Жить в то время в Неаполе и избегать взаимодействия с каморрой, которая имела в городе больше власти, чем официальное руководство, невозможно. Но Диего сам пострадал из-за этого: кроме здоровья, посаженного на кокаине, он лишился одной из главных наград в карьере – символ исторической победы на чемпионате мира-1986, «Золотой мяч», напоминавший его владельцу о «руке бога».

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