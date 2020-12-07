Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара не исключил, что клуб может продлить контракт с нападающим Златаном Ибрагимовичем.

«Мы еще не начинали переговоры. Сделаем это в подходящий момент, это будет зависеть от его настроения и желания.

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Он показал, что хочет остаться в «Милане». Думаю, клуб ему тоже многое дает. Надеемся, это желание у него сохранится», – сказал Массара Goal.com.

Соглашение 39-летнего шведа с «россонери» рассчитано до 30 июня 2021 года.

В 6 матчах сезона Серии А Ибрагимович забил 10 голов и сделал одну результативную передачу.

«Милан» после 10 туров лидирует в таблице, опережая «Интер» на 5 очков.

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