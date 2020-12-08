Трансфер португальского нападающего Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» все еще возможен.

Auto Esporte сообщает, что переход 35-летнего Роналду готова профинансировать компания Chevrolet – титульный спонсор «Юнайтед». Источник утверждает, что трансфер станет очень выгодным для компании с финансовой точки зрения.