Трансфер португальского нападающего Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» все еще возможен.
Auto Esporte сообщает, что переход 35-летнего Роналду готова профинансировать компания Chevrolet – титульный спонсор «Юнайтед». Источник утверждает, что трансфер станет очень выгодным для компании с финансовой точки зрения.
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Уверенность объясняется кейсом Jeep – спонсора «Ювентуса» и конкурента Chevrolet. Покупка Роналду «Ювентусом» принесла компании Jeep солидную прибыль.
- Роналду играл за «МЮ» в 2003-2009 годах и выиграл с английской командой девять титулов, включая ЛЧ.
- Трансфер из «Реала» в «Ювентус» состоялся летом 2018 года.
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