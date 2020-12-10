Итальянские медиа сообщили о смерти экс-футболиста Паоло Росси.
Росси скончался в 64 года. По данным La Gazzetta dello Sport, причиной стал рак легких.
Лига чемпионов УЕФА
Бензема втащил «Реал» в плей-офф, «Локо» сдюжил в Мюнхене, Неймар + Мбаппе = 5. Итоги дня ЛЧ
Самым успешным годом для Росси стал 1982-й – в составе сборной Италии он выиграл чемпионат мира, став лучшим бомбардиром турнира и забив в финале в ворота ФРГ. По итогам года нападающему вручили «Золотой мяч».
- На клубном уровне Росси играл за «Ювентус», «Милан», «Верону», «Виченцу», «Перуджу» и «Комо».
- В последние годы работал экспертом на телеканале RAI.
Лига чемпионов УЕФА
«Локомотив» = достойное поражение. Николича не в чем упрекнуть за матч в Мюнхене
Лига чемпионов УЕФА
4 клуба из Германии и Испании, 3 – из Италии и Англии. Определились все участники плей-офф ЛЧ