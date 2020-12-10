Росси скончался в 64 года. По данным La Gazzetta dello Sport , причиной стал рак легких.

Самым успешным годом для Росси стал 1982-й – в составе сборной Италии он выиграл чемпионат мира, став лучшим бомбардиром турнира и забив в финале в ворота ФРГ. По итогам года нападающему вручили «Золотой мяч».