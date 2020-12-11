В январе исполнится год с момента перехода 28-летнего полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена в «Интер». В Италии карьера одного из лучших плеймейкеров АПЛ зачахла – тренер миланцев Антонио Конте не видит датчанина в схеме своей команды. За последние три месяца Эриксен сыграл лишь один матч в основе и очень редко выходит на замену в конце матчей.

В такой ситуации для реанимации карьеры Кристиана лучшим вариантом стал бы уход в другой клуб, но тут многое упирается в деньги – почти как в ситуации Месута Озила с «Арсеналом». Вот только соглашение турка истекает через полгода, а зарабатывающий в «Интере» 7,5 млн евро в год Эриксен связан контрактом с миланцами до 30 июня 2024 года.

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Кристиан Эриксен, «Интер» Фото: Getty Images

Больше Кристиана в Серии А зарабатывают только Криштиану Роналду (31 млн) и еще один игрок «Ювентуса» Маттейс Де Лигт (8 млн). Эриксену повезло – он воспользовался введенной полтора года назад правительством Италии государственной схемой по привлечению иностранных рабочих, которая освободила их от уплаты налога в размере 50% от их зарплаты. Но есть нюанс. Для получения денег в полном объеме игрокам нужно отпахать в Италии не менее двух лет. Если же сотрудничество прерывается, то схема перестает работать.

Именно по этой причине Эриксен не свинтил из «Интера» еще во время летнего трансферного окна и почти наверняка останется и в январе. Кристиан в жестких раздумьях, провести ли лучшие годы карьеры на скамейке и хорошо заработать, или вернуться в АПЛ (или Примеру), чтобы снова зажечь.

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