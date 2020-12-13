По данным Ansa, которое ссылается на жену Росси Федерику Каппеллетти, дом экс-игрока ограбили во время похорон. Женщина вернулась в Тоскану с церемонии и обнаружила, что дом взломан. Среди пропавших вещей – часы Росси и деньги.