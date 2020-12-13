9 декабря ушел из жизни обладатель «Золотого мяча»-1982 нападающий сборной Италии Паоло Росси. Легендарного футболиста похоронили 12 декабря в Виченце.

По данным Ansa, которое ссылается на жену Росси Федерику Каппеллетти, дом экс-игрока ограбили во время похорон. Женщина вернулась в Тоскану с церемонии и обнаружила, что дом взломан. Среди пропавших вещей – часы Росси и деньги.

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Федерика уже обратилась в полицию, которая завела уголовное дело и приступила к расследованию.

  • Росси всю карьеру провел в Италии, где выступал за многие клубы, в том числе за «Ювентус» и «Милан».
  • На его счету 20 голов за национальную команду, вместе с которой он выиграл чемпионат мира 1982 года.
  • Причина смерти экс-спортсмена – рак легких.

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Умер обладатель «Золотого мяча»-1982 Паоло Росси

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