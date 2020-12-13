В семье лидера «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду уже вовсю ощущается приближение Рождества и Нового года.
Возлюбленная футболиста Джорджина Родригес в инстаграме выложила карусель: две фоточки у праздничной елки в ярко-красном белье.
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«Любовь к себе – это начало вечной любовной истории», – философски подписала пост мать младшей дочери Криштиану.
Даже сам Роналду прокомментировал эту красоту: «Мама миа».
Комментарий Криша
Фото: Eurosport
- «Ювентус» победил «Дженоа» со счетом 3:1, Криштиану забил два мяча с пенальти.
- После 11 туров туринская команда расположилась на четвертом месте в Серии А.
(Фото: инстаграм Джорджины Родригес)
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