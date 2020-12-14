Полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте пропустит матч 12-го тура чемпионата Италии против «Торино» из-за дисквалификации. Причина: богохульство в предыдущей встрече Серии А против «Болоньи».

Неизвестно, что именно сказал футболист, но в заявлении лиги указано, что Кристанте «произнес кощунственное выражение, различимое и слышимое без каких-либо сомнений».