Полузащитник «Ромы» Бриан Кристанте пропустит матч 12-го тура чемпионата Италии против «Торино» из-за дисквалификации. Причина: богохульство в предыдущей встрече Серии А против «Болоньи».

Неизвестно, что именно сказал футболист, но в заявлении лиги указано, что Кристанте «произнес кощунственное выражение, различимое и слышимое без каких-либо сомнений».

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  • Кристанте не играл только в одном матче «Ромы» в этом сезоне.
  • Футболист стал «волком» летом 2019 года, когда перебрался в Рим из «Аталанты».

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