В воскресенье Алексей Миранчук вернулся к тренировкам после коронавируса. В субботу «Аталанта» разгромила «Фиорентину», но внутри команды все неспокойно. И, кажется, это лучший момент, чтобы россиянин наконец-то закрепился в составе. Ведь впереди не только матч с «Ювентусом», который сейчас блеклая копия себя прошлого сезона, но и «Реал» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В «Аталанте» конфликт: капитан против главного тренера

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04/12/2020 В 12:25

Информация о ссоре Алехандро Гомеса и Джанпьеро Гаспирини впервые появилась несколько недель назад. Конфликт, по версии итальянской прессы, произошел во время игры Лиги чемпионов с «Мидтьюлланном» (1:1). La Gazzetta dello Sport пишет, коуч попросил форварда-капитана действовать ближе к правому флангу, но тот резко отказался, а уже в перерыве был заменен на Иличича. После игры в раздевалке Гаспирини и Гомес якобы кричали друг на друга, дело дошло до драки. А Иличич (это важный момент) встал на сторону Гомеса.

Всю неделю Гаспирини спрашивали только об этом, но никакой реакции ни от него, ни от клуба получить не удалось. В решающей игре ЛЧ с «Аяксом» Гомес вышел в стартовом составе, Иличич остался на скамейке. А в последнем матче с «Фиорентиной» Папу остался на лавке, словенец не попал даже в заявку.

«Нам нужна ротация. Вы наверняка читаете и думаете, что мы создаем «Аталанту», менее зависимую от Гомеса. Он играл 11 или 12 игр подряд. Сегодня без него мы были мобильнее и продуктивнее.

Конфликт? Папу – важнейший игрок для нас за эти пять лет. Если он хочет уйти в январе, то это его выбор. Вы должны найти стимул для поиска новых целей, иначе остановитесь. Я не знаю, как это пережить. Думаю о пользе для команды, хотя Гомес остается великим игроком. В этом году я не могу предложить ему ту свободную роль из-за его состояния и формы команды.

И мне жаль, что Иличича впутали в это дело. Он не имеет отношения к конфликту», – сказал тренер в интервью Sky.

А уже на следующий день Гомес выложил в инстаграм пост, подтверждающий возможный уход. «Я пишу вам здесь, потому что у меня нет других способов защитить себя или поговорить с вами. Я просто хочу сказать вам, что, когда я уйду, то вы узнаете всю правду. Вы меня хорошо знаете, вы знаете, кто я такой. Люблю вас, ваш капитан», – сообщил аргентинец.

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Пусть пресса пока и не втягивает в скандал Йосипа Иличича, очевидно, что его действия также не останутся без внимания главного тренера. И, возможно, его ждет отложенное наказане. Сейчас все сконцентрированы на Гомесе и Гаспирини, и не поднимают тему ближайшего соратника пока еще капитана «Аталанты». А ведь именно Иличич стал тем, кто публично поддержал Папу в конфликте после матча Лиги чемпионов.

Главный тренер может решить, что словенец разлагает коллектив и посадить на скамейку. А единственной альтернативой станет Алексей Миранчук. Чуть больше недели назад итальянец заявил, что мало доверял россиянину.

«Мы надеемся, что Миранчук тоже скоро вернется. У нас много игроков, в которых клуб сильно вложился, а я, возможно, недостаточно ими воспользовался. Но впереди у них будут шансы», – внезапно сказал Гаспирини.

И если Иличича действительно ждет тренерское возмездие, то Миранчук обязан быть готовым тут же его заменить. Это отличный шанс, которым необходимо пользоваться. Иначе обыгрывать «Реал» выйдут другие.

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