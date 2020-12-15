Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что любит смотреть по телевизору UFC и бокс больше, чем футбол.
«Игра в футбол – моя страсть, но смотреть по телевизору я предпочитаю другие виды спорта. Между просмотром футбола, бокса или боя в UFС выберу бокс или UFC», – заявил 35-летний Роналду.
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Слова футболиста, который был признан лучшим левым форвардом всех времен по версии France Football, цитирует Marca со ссылкой на DAZN.
- «Ювентус» Роналду после 11 туров Серии А идет на четвертом месте, уступая четыре очка лидирующему «Милану».
- В 1/8 финала Лиги чемпионов туринская команда сыграет против «Порту».
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