Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что любит смотреть по телевизору UFC и бокс больше, чем футбол.

«Игра в футбол – моя страсть, но смотреть по телевизору я предпочитаю другие виды спорта. Между просмотром футбола, бокса или боя в UFС выберу бокс или UFC», – заявил 35-летний Роналду.

Футбол Мальдини, Марадона, Роналду: кто еще в списке лучших игроков в истории по версии France Football 12 ЧАСОВ НАЗАД

Слова футболиста, который был признан лучшим левым форвардом всех времен по версии France Football, цитирует Marca со ссылкой на DAZN.

«Ювентус» Роналду после 11 туров Серии А идет на четвертом месте, уступая четыре очка лидирующему «Милану».

В 1/8 финала Лиги чемпионов туринская команда сыграет против «Порту».

Чемпионат Италии Пока Криш сражался с «Дженоа», Джорджина постила фотки у елочки в красном белье ВЧЕРА В 22:54