Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что любит смотреть по телевизору UFC и бокс больше, чем футбол.

«Игра в футбол – моя страсть, но смотреть по телевизору я предпочитаю другие виды спорта. Между просмотром футбола, бокса или боя в UFС выберу бокс или UFC», – заявил 35-летний Роналду.

Футбол
Мальдини, Марадона, Роналду: кто еще в списке лучших игроков в истории по версии France Football
12 ЧАСОВ НАЗАД

Слова футболиста, который был признан лучшим левым форвардом всех времен по версии France Football, цитирует Marca со ссылкой на DAZN.

  • «Ювентус» Роналду после 11 туров Серии А идет на четвертом месте, уступая четыре очка лидирующему «Милану».
  • В 1/8 финала Лиги чемпионов туринская команда сыграет против «Порту».

Пока Криш сражался с «Дженоа», Джорджина постила фотки у елочки в красном белье

Читай новости Eurosport в Viber

Чемпионат Италии
Пока Криш сражался с «Дженоа», Джорджина постила фотки у елочки в красном белье
ВЧЕРА В 22:54
Футбол
ФИФА назвала тройку претендентов на приз игроку года
11/12/2020 В 22:23