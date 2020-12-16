В начале матча 28-летний футболист имел возможность открыть счет: он выходил один на один с голкипером. Вместо того, чтобы переиграть вратаря, он отдал неловкий пас на Криштиану Роналду, который находился в невыгодной позиции. Мяч снова отскочил к Морате, и он мог забивать – но решил не пробить на силу, а изящно закатить пяткой. Получилось слишком слабо – мяч издевательски прокатился возле штанги.