Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду повторил статистическое достижение последних 59 лет в Серии А.
35-летний португалец оформил дубль в матче 13-го тура против «Пармы» – теперь на его счету 33 гола в чемпионате Италии за календарный год. Последним такое сделал Омар Сивори в 1961 году – он тоже играл за «Ювентус».
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Криш может улучшить достижение – 22 декабря «Юве» сыграет с «Фиорентиной».
- Роналду возглавляет гонку бомбардиров с 12 голами.
- Туринцы после 13 туров идут на третьем месте, но у опережающих их «Милана» и «Интера» – игра в запасе.
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