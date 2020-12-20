Нападающий «Милана» Рафаэл Леау забив самый быстрый гол в истории чемпионата Италии.
21-летнему португальцу понадобилось 6,2 секунды, чтобы открыть счет в матче 13-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло».
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Предыдущий рекорд принадлежал Паоло Поджи, который в декабре 2001 года забил спустя 8 секунд после начала матча за «Пьяченцу».
- «Милан» обыграл «Сассуоло» со счетом 2:1. И это без участия Златана Ибрагимовича.
- Команда продолжает лидировать в чемпионате Италии, опережая «Интер» на 1 очко.
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