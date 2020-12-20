21-летнему португальцу понадобилось 6,2 секунды, чтобы открыть счет в матче 13-го тура чемпионата Италии с «Сассуоло».

Шедевр Рабьо, голы Златана, Криша и другая краса мегакамбэка «Милана» против «Юве»

Предыдущий рекорд принадлежал Паоло Поджи, который в декабре 2001 года забил спустя 8 секунд после начала матча за «Пьяченцу».