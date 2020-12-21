Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо появился на матче 13 тура Серии А против «Лацио» с повязкой на глазу.
Оказывается, у 42-летнего Гаттузо диагностирована глазная миастения – аутоимунное заболевание мышц, которые контролируют глаза и веки. Чтобы изображение было четким, коуч носит либо корректирующие очки, либо повязку на глазу. Сообщается, что в течение болезни состояние может периодически обостряться.
Чемпионат Италии
Конте получает на 10 млн больше Пирло, Гаттузо – вне топ-5. Зарплаты тренеров Серии А
- «Наполи» проиграл со счетом 0:2.
- Команда Гаттузо идет на пятом месте, уступая восемь очков лидирующему «Милану».
Лига чемпионов УЕФА
Гаттузо – о матче ЛЧ с «Барселоной»: «Могу сдержать Месси только во сне или на PlayStation сына»
Лига чемпионов УЕФА
Знаменитые судейские ошибки: «Ливерпуль» выжил в Стамбуле благодаря нырку Джеррарда