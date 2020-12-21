Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо появился на матче 13 тура Серии А против «Лацио» с повязкой на глазу.

Оказывается, у 42-летнего Гаттузо диагностирована глазная миастения – аутоимунное заболевание мышц, которые контролируют глаза и веки. Чтобы изображение было четким, коуч носит либо корректирующие очки, либо повязку на глазу. Сообщается, что в течение болезни состояние может периодически обостряться.