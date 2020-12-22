«МЮ» и «Ювентус» готовят бомбу: по информации The Independent, клубы настроены обменять Роналду и Погба. Разговоры о камбэке Криша на «Олд Траффорд» безрезультатно ведутся уже несколько лет, равно как и о возвращении Поля в Турин. Однако сейчас вероятность такого трейда действительно высока. К тому же он спасет прокисающую карьеру француза и подарит красивейшее окончание истории легендарному португальцу.

Сейчас клубы не будут препираться, чтобы сохранить футболистов. Роналду получает гигантскую зарплату, сильно превышающую оклад одноклубников, и сковывает тактический рисунок команды. Супербомбардир стал одной из причин краха системы Маурицио Сарри, а теперь руинит начинания Андреа Пирло. Конечно, Криш – гарантия +- 40 голов за сезон, вот только рядом с ним больше ни у кого не получается забить хотя бы двадцатку.

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Деян Кулусевски и Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Погба же зачах на скамейке «МЮ», и ни клуб, ни игрок не стремятся к продолжению сотрудничества. Алчный Мино Райола, агент Поля, постоянно бомбит в медиа, на что агрессивно отвечают ветераны «Юнайтед». «Нужно найти способ избавиться от Погба. Он не хочет играть за «Манчестер Юнайтед», он хочет играть за «Реал», «Барселону» или другой клуб в этом роде. Нельзя больше подписывать других игроков этого агента, хватит», – полыхнул Гари Невилл.

Возвращение в «Ювентус» может воскресить карьеру Погба. Француз все еще классный футболист: он разрывает в сборной, но почему-то страдает в клубе. Это странно, ведь Уле-Гуннар Сульшер знает, как прокачать полузащитника. Поль уже выдавал огненный отрезок при норвежце. В сезоне-2018/19, когда Уле только возглавил «МЮ», француз провел лучший сезон в Англии и, может быть, даже в карьере.

Уле-Гуннар выкрутил Поля из опорной зоны и использовал в формате бокс-ту-бокс, где физически мощный игрок запылал и показал сильнейшую атакующую игру. 27 баллов по системе гол+пас, xG только в АПЛ взлетел почти до 16. Показатели xGChain (сумма всех атакующих действий) и xGBuildup (то же самое, за исключением ударов и пасов под удар), более подробно отражающие участие футболиста в атакующей игре, вообще сияли лучшими цифрами в жизни француза. По ним в АПЛ Погба набил 21,13 и 11,59 очка соответственно.

Поль Погба в борьбе против Фернандиньо Фото: Getty Images

Далее француза опять зачехлили в глубине поля. Поль промучился почти весь следующий сезон из-за травмы лодыжки, а когда вернулся, команда играла немного иначе. Атака сильнее сбивалась на фланги, нежели в центр, а вместо трех центральных полузащитников осталось только два, концентрирующихся на обороне, и один ярко выраженный игрок, действующий прямо под нападающим. Обе эти роли Полю не подходят.

В «Ювентусе» Погба может вернуться на нужную позицию, ведь у итальянцев нет игрока стиля бокс-ту-бокс его уровня. Даже постоянное сочетание хавов найти сложно: пожалуй, только Адриен Рабьо и Родриго Бентанкур получают больше игрового времени, но часто копируют друг друга. Пара полезно действует в обороне и не подступает слишком близко к чужим воротам. Поэтому и Погба, и «Ювентус» заинтересованы друг в друге: Полю по силам отвоевать место в старте, а команда получит мотивированного полузащитника, способного выжигать до самой штрафной соперника.

Роналду тоже однозначно полезно ворвется в «МЮ». Криштиану в нулевых отлетал шесть лет на «Олд Траффорд», по тем временам ностальгируют фанаты «красных дьяволов». Харизматичный и уверенный в себе коуч, игроки-патриоты – это старый добрый «Ман Юнайтед», одним из символов которого был Рон. И, в отличие от того «МЮ», в сегодняшней команде нет монолитных персон. Криш – неугомонный трудяга, он заставит партнеров вкалывать наравне с ним. Маниакальная нацеленность на результат толкают португальца постоянно помогать одноклубникам, делая их лучше.

«Криштиану сильно помог мне. Он даже говорит мне, как питаться, что будет полезно. Он заботится о других, всегда старается помочь. Мне повезло с Криштиану и со всей командой», – восторгался перешедший в «Ювентус» из «Барселоны» Артур.

Поль Погба против Криштиану Роналду Фото: Getty Images

Роналду точно задаст характер манкунианцам, а молодняк типа Мейсона Гринвуда сконцентрируется на игре и ответит на хейт голами и ассистами. Ментальный лидер в «МЮ» пропал: Рэшфорд превращается в икону для простых людей, пробивая завтраки детям из малообеспеченных семей. На улицах города уже появилось несколько граффити с Маркусом, но на поле он никак не станет главарем. Криштиану потянет обе роли. Когда-то таким же юнцом был Рон, а его жестко прокачивали опытные партнеры. Например, Ван Нистелрой постоянно цеплялся к стилю игры португальца и однажды довел его до истерики.

Роналду признавался, что многому научился у опытных игроков, в том числе и у голландца: «Если у тебя есть немного интеллекта, ты берешь пример с игроков лучше тебя. Именно это я делал в «Манчестере» с Гиггзом, Скоулзом, Ван Нистелроем и Фердинандом. Только идиот не научится у этих игроков». Теперь уже сам Криш должен натаскать молодых «дьяволов».

Для португальца возможность закончить в «Манчестере» – наилучший вариант. Итальянский этап получается неоднозначным: Лига чемпионов остается неприступной, и в последнее время Криша чаще критикуют, нежели превозносят. В «МЮ» будут в восторге от любого Роналду: возвращение в Англию, где его уже давно ждут, отличная точка в великой карьере.

Обмен Роналду и Погба – крутой вариант для обоих, еще и клубы точно останутся в плюсе со всех сторон. Спонсор «МЮ» Chevrolet заявил, что готов оплатить трансфер португальца. «Юве» тоже хоть раз в несколько лет должен раскошелиться на реально важного футболиста.

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