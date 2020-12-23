«Ювентус» последних лет приучил болельщиков к недолгой жизни интриги по ходу сезона. Начиная с розыгрыша-2011/12, все скудетто забрала «старая синьора». Последним чемпионом до гегемонии туринцев стал «Милан» десятилетней давности.

В текущем розыгрыше Серии А «россонери» не слезают с первого места уже десять туров подряд. В последний раз так долго «россонери» лидировали в чемпионате девять лет назад, через год после чемпионства. Статистика «Милана» после весеннего локдауна впечатляет. «Красно-черные» – единственный клуб в топ-5 европейских чемпионатов, который не проиграл ни одного матча с момента приостановки турнира в феврале, беспроигрышная серия насчитывает 25 матчей. Это точно тот «Милан», что ковылял в середине таблицы с Гаттузо чуть больше года назад?

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«Милан» – победитель Лиги чемпионов-2006/07 Фото: Getty Images

После неповторимых 90-х и 00-х «россонери» долгое время были не похожи на себя. Безликая игра, отсутствие результата, постоянные тренерские рокировки и финансовые скандалы прилепили к титулованному клубу клеймо гранда-неудачника. В последние годы поездка на «Сан-Сиро» не вызывала у соперника былого трепета.

Пиоли пришел в «Милан» осенью 2019-го, когда руководство окончательно потеряло веру в Марко Джампаоло, преемника Гаттузо. Правда, поначалу назначение Стефано не вызвало восторга у болельщиков «россонери». Пост в социальных сетях о назначении нового тренера встретили токсично – болельщики начали писать в комментариях хэштеги #PioliOut, даже не дожидаясь дебютных результатов итальянца.

Болельщики видели в Пиоли физрука, способного дать команде лишь кратковременный эффект. Такими же были Гаттузо с Джампаоло, и после их увольнения фанатам хотелось более именитого и рассудительного коуча в команду. Бывшим клубом Пиоли была «Фиорентина», которая к моменту ухода итальянца тоже увязла в середине таблицы. В Стефано верили разве что клинические оптимисты, однако он за короткий срок настроил шестеренки миланского механизма.

Игроки «Милана» отмечают гол в ворота «Пармы» Фото: Getty Images

В «Милане» Пиоли принял багаж Гаттузо с вещами от Джампаоло. Нападающий Пёнтек, который вдруг перестал забивать, непонятная полузащита (сдувшийся Чалханоглу и неокрепший Пакета) и раскабаневший Игуаин. За короткий период времени Стефано встряхнул команду и выжал максимум из коллектива.

Зимой клуб избавился от польского форварда и Игуаина, арендовал молодого Саалемакерса в зону атаки и взорвал футбольный рынок трансфером Ибрагимовича. Мало кто верил, что шведский пенсионер приживется в молодом коллективе. Быть может, последовавшая коронавирусная пауза даже помогла «красным дьяволам» – игроки вылечились от травм и сплотились.

Конец сезона-2019/20 порадовал Паоло Мальдини и других руководителей «россонери». Удачный финиш помог команде занять пятое место и пробиться в Лигу Европы. Под конец чемпионата «россонери» огрели «Ювентус» – победа над зазвездившейся «синьорой» со счетом 4:2 не оставила сомнений относительно будущего Пиоли в клубе. К тому же, на радость отцу, к основе «красных дьяволов» постепенно стал привлекаться сын Мальдини, Даниэль.

В межсезонье «россонери» провели еще одну трансферную фильтрацию. Клуб покинули не проявившие себя в полной мере Пакета, Родригес, Лаксальт и постаревшие Билья с Бонавентурой. «Милан» выкупил у «Андерлехта» проявившего себя Саалемакерса, а также в Милан приехал Сандро Тонали, которого журналисты окрестили новой версией Пирло.

Пиоли получил в последние дни трансферного окна молодого норвежца Хауге, который за несколько дней до этого забил «Милану» в составе «Будё-Глимт» в квалификации Лиги Европы. Курс на омоложение дал о себе знать: средний возраст «красных дьяволов» в матче третьего тура нового сезона со «Специей» составил 22 года и 287 дней. И это с учетом ветерана Ибрагимовича!

Но главную сделку Пиоли совершил на тренировочной базе, когда уговорил Златана остаться еще на один сезон. Швед планировал завершить карьеру летом и посвятить больше времени семье, однако дух нового «Милана» подействовал на форварда. Он решил биться.

«Начался отпуск. Я много думал. Не о контракте – они в моем возрасте не особо влияют на ситуацию. Я понял, что не хочу жалеть. Не хочу в будущем думать, что должен был остаться. В итоге я созвонился с Мино Райолой: «Закрывай сделку, я поговорю с семьей. Продолжаем». Но в конце прошлого сезона я думал, что уйду», – рассказал Ибра в интервью Массимо Амброзини на Sky.

39-летний Ибрагимович в текущем сезоне наколотил уже 10 мячей назло хейтерам – он замыкает тройку бомбардиров (впереди Лукаку и Роналду с 11 и 12 голами соответственно). Во многом стартовый успех «Милана» зависел от стараний опытного шведа. В своем возрасте Златан не потерял сноровку убийственного нападающего и столба-магнита для мячей. С помощью Ибры «красно-черные» стали работать сыграннее в финальной трети поля: швед помогает Чалханоглу и партнерам в развитии атак.

Златан Ибрагимович Фото: Getty Images

Что не менее важно, Ибра отвечает в миланском коллективе за настрой и атмосферу. Швед знает, что значит чемпионский «Милан» – в 2011-м Ибра взял с командой скудетто и серебряные медали сезоном позже. Такого лидера как раз не хватало «Милану» Гаттузо – Пёнтек не обладал этими качествами, а голкипер Доннарумма и защитник-капитан Романьоли находились далеко от атаки, чтобы подбадривать команду в нужный момент.

«Милан» лидирует в чемпионате (хоть и с мизерным отрывом), у «россонери» укомплектован состав, есть амбициозные дублеры. Но есть и много слабых мест. Ничьи с «Вероной» (2:2), «Пармой» (2:2) и «Дженоа» (2:2), особенно оборона. В этих встречах «россонери» начинали невыразительно и пропускали первыми. Характер и атакующая мощь помогли «Милану» спасти эти матчи.

«Если честно, я не ожидал такой длинной серии в лиге, но замечал хорошие признаки уже в январе, до того, как мир приостановился. Задача минимум – это завершить сезон лучше, чем в прошлом году. Мы квалифицировались в Лигу Европы и стремимся к большему. «Милан» все еще мечтает о скудетто. Мы не сдадимся без боя», – сказал Паоло Мальдини в интервью La Gazzetta dello Sport.

Еще один джокер нынешнего «Милана» – фулбек Тео Эрнандес. Французский защитник прижился на севере Италии после перехода из «Реала» и демонстрирует отличную игру. Стиль Тео – регулярные подключения к атаке. Француз наколотил 3 мяча, учитывая спасительный дубль в матче с «Пармой». Активное взаимодействие игроков на флангах стало отличительной чертой нового «Милана» Пиоли. В совокупности с мощью Ибры это приносит забитые мячи: уже 15 матчей подряд «Милан» забивает не менее двух мячей. А Пиоли за рулем «Милана» набирает больше очков за матч, чем в любом другом предыдущем клуб, кроме «Модены» в нулевых – 2,06 баллов за игру.

«Интер», «Юве» и «Наполи» приближаются ближе к «Милану» с каждой помаркой «красно-черных». Сейчас «Интер» от «красных дьяволов» отделяет одно очко (у «Милана» 31, у «Интера» – 30). В 2020-м гранды по зубам команде Пиоли – за год «россонери» по разу грохнули вышеперечисленные команды. Учитывая амбиции, «Милану» необязательно выносить всех в плей-офф Лиги Европы. Рациональнее вылететь, чтобы сконцентрировать усилия на Серии А.

Не так важно, возьмет ли команда Пиоли титул впервые за десять лет – хоть это и было бы красиво. Гораздо лучше убедиться в том, что настоящий «Милан» представляет собой сыгранную команду, способную навязывать конкуренцию лидерам на дистанции.

Футбол «Реал» пропустит, «Милан» может проиграть. Главные прогнозы мидуика 22/12/2020 В 15:02