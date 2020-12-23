Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло объяснил поражение от «Фиорентины» в 13 туре Серии А со счетом 0:3. Коуч заявил, что футболисты больше сосредоточены на предстоящем Рождестве, а не на игре.
«Удаление – не оправдание произошедшему. Дело не в том, как играла «Фиорентина», а в том, как не играл «Ювентус». Если такие поражения случаются перед Рождеством, значит, футболисты уже думают о праздниках. Игроки вышли на поле без нужного настроя и так и не пришли в себя», – цитирует Пирло Goal.
Чемпионат Италии
В «Ювентусе» конфликт: 2 футболиста недовольны молчанием Пирло (CdS)
- Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо был удален на 18-й минуте за грубый подкат.
- После 13 туров «Юве» идет третьим, уступая семь очков лидирующему «Милану».
Чемпионат Италии
Бендтнер рассказал, как Буффон и Пирло курили в раздевалке «Ювентуса»
Чемпионат Италии
Криштиану философски отреагировал на новую травму