Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло объяснил поражение от «Фиорентины» в 13 туре Серии А со счетом 0:3. Коуч заявил, что футболисты больше сосредоточены на предстоящем Рождестве, а не на игре.

«Удаление – не оправдание произошедшему. Дело не в том, как играла «Фиорентина», а в том, как не играл «Ювентус». Если такие поражения случаются перед Рождеством, значит, футболисты уже думают о праздниках. Игроки вышли на поле без нужного настроя и так и не пришли в себя», – цитирует Пирло Goal.