Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло объяснил поражение от «Фиорентины» в 13 туре Серии А со счетом 0:3. Коуч заявил, что футболисты больше сосредоточены на предстоящем Рождестве, а не на игре.

«Удаление – не оправдание произошедшему. Дело не в том, как играла «Фиорентина», а в том, как не играл «Ювентус». Если такие поражения случаются перед Рождеством, значит, футболисты уже думают о праздниках. Игроки вышли на поле без нужного настроя и так и не пришли в себя», – цитирует Пирло Goal.

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  • Полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо был удален на 18-й минуте за грубый подкат.
  • После 13 туров «Юве» идет третьим, уступая семь очков лидирующему «Милану».

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