Главный тренер «Наполи» Дженнаро Гаттузо сообщил подробности заболевания, из-за которого пропустил несколько послематчевых интервью в чемпионате Италии.

Гаттузо по окончании игры с «Торино» рассказал, что страдает от глазной формы миастении – аутоимунного заболевания, среди симптомов которого ослабление мышц, контролирующих глаза и веки. На флэш-интервью перед камерами Sky Sport Italia правое веко Дженнаро было заметно ниже левого.

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«Признаюсь – я был сам не свой последние 12 дней. Хочу обратиться ко всем, особенно к детям, которые смотрят в зеркало и видят что-то странное или не совсем правильное – жизнь прекрасна. Просто примите это.

Футболистам тоже пришлось нелегко, когда они увидели меня таким. Я понимаю это, но я все еще жив. У меня миастения уже 10 лет, и это третий раз, когда она протекает так жутко. Но все пройдет, и мой глаз вернется в обычное состояние. Это не просто жутко выглядит, а еще и сильно выматывает. Ситуация, когда 24 часа в сутки у тебя двоится в глазах, отнимает все силы. Только такой псих, как я, выдержит все это.

Но это моя жизнь, случались вещи и похуже. Знаю, что некоторые говорят, будто мне осталось жить один месяц, но уверяю вас, что все в порядке. Когда я на самом деле умру, хочу прийти туда, где я жил – на футбольное поле», – сказал Гаттузо (цитата по Football Italia).

«Наполи» героически свел вничью домашний матч с «Торино» – Лоренцо Инсинье забил эквалайзер на 92-й минуте и сделал счет 1:1.

Гаттузо в гостевой встрече с «Лацио» 20 декабря появился в технической зоне с черной повязкой на правом глазу.

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