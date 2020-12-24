В среду, 23 декабря, «Милан» героически спас победу в матче 14-го тура чемпионата Италии против «Лацио». «Россонери» на 17-й минуте повели 2:0, Луис Альберто и Чиро Иммобиле сравняли счет к часу игры, но на второй минуте компенсированного времени Тео Эрнандес вырвал три очка – 3:2.

На такую игру их зарядила пушечная поддержка болельщиков. Фанаты встречали автобус с футболистами «Милана» огненными файерами, так что дорога командного транспорта натурально зажглась двумя цветами – красным от пламени и черным от ночи.

Чемпионат Италии 6,2 секунды! «Милан» забил «Сассуоло» самый быстрый гол в истории Серии А 20/12/2020 В 18:11

В середине пути водитель посигналил ультрас из движения Curva Sud Milano в ответ. Изначально показалось, что шофер недоволен фанатским перформансом, но затем последовал ритмичный гудок в стиле одной из болельщицких кричалок.

После 14 туров «Милан» идет на первом месте в чемпионате Италии. «Россонери» на одно очко опережают соседей из «Интера» и на 10 баллов превосходят действующего чемпиона «Ювентус».

«Милан» остается единственным клубом в чемпионатах первой европейской пятерки, который еще не проигрывал ни одного матча.

Чемпионат России «Милан» и еще несколько клубов контактировали с «Зенитом» по Барриосу 15/12/2020 В 23:22