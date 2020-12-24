В матче 14-го тура чемпионата Италии против «Болоньи» Джанпьеро Гасперини выпустил Алексея Миранчука сразу после перерыва – так много в «Аталанте» россиянин еще не играл. Но этот матч Леша вряд ли занесет в актив.

Более того – авторитетная La Gazzetta dello Sport назвала его худшим в составе бергамасков. «Призрак на поле», – написали итальянские журналисты и поставили Миранчуку оценку 5,0.

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Это не первый раз, когда у Алексея все идет не так: в 12-м туре против «Ювентуса» La Gazzetta dello Sport так же отметила россиянина унизительной оценкой. Тогда полузащитник, пропустивший четыре матча из-за коронавируса, вышел на поле на 71-й минуте.

В 13-м туре Миранчук остался без оценки, несмотря на разгром «Ромы» – он отыграл лишь 10 минут.

25-летний игрок бодро начал в «Аталанте»: забил в двух стартовых матчах подряд, несмотря на то, что в сумме провел на поле 43 минуты.

В сентябре бергамаски заплатили за игрока сборной России 14,5 млн евро.

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