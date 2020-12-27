Футбольные болельщики в Италии недовольны тем, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отправился на Рождество в Дубай в разгар пандемии коронавируса и введения строгих эпидемиологических ограничений.

Клуб дал 35-летнему португальцу разрешение покинуть страну, но за ним аналогичное желание изъявили еще несколько футболистов. Те тоже получили добро на вылет с условием прохождения обязательного карантина после возвращения.

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Ситуация не нашла понимания у простых болельщиков. Люди возмутились тому, что футболистам позволено летать на отдых, а некоторые итальянские семьи не смогли объединиться на праздники из-за коронавирусных ограничений. Об этом сообщает La Gazzetta Dello Sport.

  • «Ювентус» ушел на рождественскую паузу на шестом месте, у туринцев 24 очка и игра в запасе.
  • Лидирует «Милан» с 34 баллами.

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